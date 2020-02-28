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Дирекция общественных пространств появилась во Владивостоке

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Дирекция общественных пространств официально создана во Владивостоке. Руководителем назначена заместитель начальника управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства мэрии Наталья Руденко.

В задачи нового муниципального автономного учреждения (МАУ) входит разработка концепции и эксплуатация общественных зон и зон отдыха. В числе видов деятельности, которыми новоиспеченное МАУ намерено заниматься, указана деятельность парков отдыха и пляжей, строительство жилых и нежилых зданий, а также деятельность в области архитектуры и другая, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, в январе на остров Попова во Владивостоке доставили новый автобус «ПАЗ», в этом году там начнется реконструкция пирса, кроме того, будет разработан механизм компенсации местным жителям затрат на провоз паромом личных автомобилей. Власти Приморья могут запустить пилотный проект по развитию заселенных островных территорий.

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