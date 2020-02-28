Организаторов незаконного казино будут судить в Магадане

В Магадане завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Игорная деятельность осуществлялась в пяти специально оборудованных помещениях, расположенных в домах на улицах Пролетарская, Парковая и Полярная.

Один из подозреваемых скрылся от предварительного следствия, в связи с чем его дело выделено в отдельное производство, фигурант объявлен в розыск, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, один из обвиняемых 1996 года рождения в 2018 году из числа своих знакомых организовал в Магадане преступную группу для получения на постоянной основе преступного дохода от нелегального казино. С сентября 2018-го по июль 2019 года они проводили азартные игры с использованием интернета.