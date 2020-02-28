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Рособрнадзор приостановил лицензию Московского гуманитарного института

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) приостановила действие образовательной лицензии у Московского гуманитарного института. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 28 февраля, сообщении на официальном сайте ведомства.

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«Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНО ВО «Московский гуманитарный институт», — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что данная мера была применена к вузу по результатам проведенных проверок. Подчеркивается, что в случае аннулирования лицензии образовательное учреждение обязано приостановить свою деятельность.

Ранее, 7 февраля, Рособрнадзор приостановил лицензии у государственного Института непрерывного образования взрослых в Санкт-Петербурге и у Кубанского института информзащиты в Краснодаре.

Во время совместного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию 6 февраля российский лидер Владимир Путин призвал продолжить работу по ликвидации вузов-«пустышек». Он призвал сделать это «как можно быстрее», в то же время «качественно и предельно ответственно».

По словам Путина, образовательные учреждения сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. Ситуация является «серьезным вызовом для сбалансированного развития» России, но «расселить» вузы по всей территории в административном плане было бы ошибкой.

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