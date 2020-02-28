В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят подготовку к посевной кампании в РФ
4 марта в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к посевной кампании в регионах Российской Федерации.
Участники пресс-конференции расскажут об особенностях весенне-полевых работ, результатах ярового сева, состоянии озимых, самых важных событиях посевной, назовут свежие показатели и цифры, дадут разъяснения о возможностях агрострахования в 2020 году.
Основные вопросы пресс-конференции:
- каковы особенности посевной кампании 2020 года, в какие сроки ее планируют провести, как на нее повлияет погода;
- сколько посевных площадей планируют ввести в оборот в этом году;
- какой объем семян, минеральных удобрений, химических средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, а также необходимых горюче-смазочных материалов приобретут аграрии;
- какую господдержку предоставляют федеральные власти, и какая поддержка требуется;
- агрострахование: возможности и потребности в регионах.
В пресс-конференции примут участие:
- Сергей Лисовский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
- Владимир Плотников, президент АККОР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам;
- Корней Биждов, президент Национального союза страховщиков.
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