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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят подготовку к посевной кампании в РФ

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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4 марта в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к посевной кампании в регионах Российской Федерации.

Участники пресс-конференции расскажут об особенностях весенне-полевых работ, результатах ярового сева, состоянии озимых, самых важных событиях посевной, назовут свежие показатели и цифры, дадут разъяснения о возможностях агрострахования в 2020 году.

Основные вопросы пресс-конференции:

  • каковы особенности посевной кампании 2020 года, в какие сроки ее планируют провести, как на нее повлияет погода;
  • сколько посевных площадей планируют ввести в оборот в этом году;
  • какой объем семян, минеральных удобрений, химических средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, а также необходимых горюче-смазочных материалов приобретут аграрии;
  • какую господдержку предоставляют федеральные власти, и какая поддержка требуется;
  • агрострахование: возможности и потребности в регионах.

В пресс-конференции примут участие:

  • Сергей Лисовский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
  • Владимир Плотников, президент АККОР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам;
  • Корней Биждов, президент Национального союза страховщиков.


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