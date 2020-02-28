В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят подготовку к посевной кампании в РФ

4 марта в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к посевной кампании в регионах Российской Федерации.

Участники пресс-конференции расскажут об особенностях весенне-полевых работ, результатах ярового сева, состоянии озимых, самых важных событиях посевной, назовут свежие показатели и цифры, дадут разъяснения о возможностях агрострахования в 2020 году.

Основные вопросы пресс-конференции:

каковы особенности посевной кампании 2020 года, в какие сроки ее планируют провести, как на нее повлияет погода;

сколько посевных площадей планируют ввести в оборот в этом году;

какой объем семян, минеральных удобрений, химических средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, а также необходимых горюче-смазочных материалов приобретут аграрии;

какую господдержку предоставляют федеральные власти, и какая поддержка требуется;

агрострахование: возможности и потребности в регионах.

В пресс-конференции примут участие:

Сергей Лисовский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;

Владимир Плотников, президент АККОР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам;

Корней Биждов, президент Национального союза страховщиков.



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