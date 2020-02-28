Тейлор Свифт сменила пол в новом клипе

Американская певица Тейлор Свифт предстала в образе мужчины в своем новом видеоклипе на песню The Man. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Свифт высмеяла мужское поведение и задалась вопросом, насколько успешной ей бы удалось сделать свою жизнь, если бы она не родилась женщиной.

Режиссером клипа выступила сама исполнительница. В видео она ходит в мужском костюме, демонстрирует менспрединг (раздвигание ног, за которое часто упрекают мужчин) в метро и посещает вечеринки с моделями, пишет «Газета.ру». В финале ролика постаревший герой женится на девушке, которая втрое моложе него.

С момента публикации видео 27 февраля ролик посмотрели свыше 11 млн раз.

В конце августа 2019 года Тейлор Свифт представила свой новый музыкальный альбом Love. Это седьмая пластинка в дискографии исполнительницы. В нее вошли 18 треков, общее время звучания составило больше 60 минут.