Свежим взглядом: самые пронзительные кадры 2019 года

Фото: World Press Photo 2020/Mulugeta Ayene for AP
Жюри международного конкурса World Press Photo назвало финалистов 2019 года. Конкурс начали проводить с середины 1950-х годов, он считается самым престижным в мире фотожурналистики. Лучшие работы — в фотогалерее «Известий». Кадр с родственниками жертв авиакатастрофы Boeing-737 под Аддис-Абебой в Эфиопии — номинант в категории «Фотография года»
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Фото: World Press Photo 2020/Nikita Teryoshin
Еще один номинант на «Фотографию года» — снимок, который был сделан на Международной выставке и конференции по обороне и безопасности IDEX 2019 в Абу-Даби
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Фото: World Press Photo 2020/Farouk Batiche for DPA
«Фотография года» — столкновения студентов с полицией на антиправительственной демонстрации в Алжире
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Фото: World Press Photo 2020/Nicolas Asfouri for AFP
«История года» — один из лучших кадров с многомесячных акций протеста в Гонконге
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Фото: World Press Photo 2020/Steve Winter for National Geographic
«Проблемы современности» — в США в неволе содержатся более пяти тысяч тигров
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Фото: World Press Photo 2020/Katie Orlinsky for National Geographic
«Окружающая среда» — при таянии ледников в области вечной мерзлоты в Арктике выделяются углекислый газ и метан, которые способны сильно ускорить глобальное потепление
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Фото: World Press Photo 2020/Alain Schroeder
«Природа» — тело месячного орангутанга, которого вместе с раненной из огнестрельного оружия матерью нашли на плантации масличных пальм на индонезийской Суматре и пытались спасти
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Фото: World Press Photo 2020/Mark Blinch for NBAE
«Спорт» — американский баскетболист Леонард Кавай во время матча, когда его команда «Торонто Рэпторс» впервые в истории вышла в финал НБА
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Фото: World Press Photo 2020/Olivier Papegnies
«Спорт» — девочка с мечтой о большом футболе у своего дома в Бенине
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Фото: World Press Photo 2020/Matthew Abbott for The New York Times
Одна из главных тем-2019 в категории «Новости» — горящие эвкалиптовые леса в австралийском Новом Южном Уэльсе
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Фото: World Press Photo 2020/Tomek Kaczor for Duzy Format, Gazeta Wyborcza
Номинант в категории «Портреты» — 15-летняя армянка, страдающая психическим расстройством, в польском лагере беженцев
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Фото: World Press Photo 2020/Alon Skuy for Sunday Times
«Портреты» — в 11 лет Мусе, который мечтал стать футболистом, ампутировали ногу из-за остеосаркомы. Поэтому он стал профессиональным танцором
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