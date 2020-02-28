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Более 2,5 млрд рублей получат пострадавшие от паводка на Дальнем Востоке

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На заседании правительства России одобрен документ о выделении Амурской области, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области более 2,5 млрд рублей на социальную поддержку граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка летом прошлого года.

Средства пойдут на выплаты семьям на ремонт, строительство или покупку нового жилья. В результате помощь получат около 1,5 тыс. семей из пострадавших регионов, это не считая тех, кому уже была оказана соответствующая поддержка. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт кабмина.

До 347,318 млн рублей выделено Амурской области, до 1,3 млрд рублей — бюджету Хабаровского края и до 860,698 млн рублей — Еврейской автономной области.

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