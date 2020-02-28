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Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике. Об этом лидер страны заявил в пятницу, 28 февраля, на съезде Федерации профсоюзов страны.

Он отметил, что его настораживают данные о том, что цены на продукты питания за январь 2020 года выросли больше чем на 1%.

«Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом», — цитирует Лукашенко БелТА.

По словам главы государства, профсоюзы не должны оставаться в стороне от проблемы роста цен, сообщает RT.

Также он заявил, что нынешняя пенсионная система Белоруссии изжила себя и ее необходимо переформатировать.

Ранее в этот же день Лукашенко заявил, что не планирует закрывать границы, из-за того что в стране подтвержден первый случай коронавируса COVID-19.

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