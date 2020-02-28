Человек погиб в Оренбуржье от отравления угарным газом

В Оренбургской области один человек погиб от отравления угарным газом. Об этом 28 февраля сообщается на сайте регионального управления ГУ МЧС России.

ЧП произошло в городе Кувандыке 25 февраля. Мужчина перекрыл дымоход отопительной печи в своем доме, после чего угарный газ начал выходить наружу. В результате владелец дома скончался, пишет «Федеральное агентство новостей».

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. В МЧС призвали жителей региона соблюдать технику безопасности при обращении с отопительными приборами.

10 февраля в МЧС рассказали, как уберечь себя от отравления угарным газом. Таким образом, важно внимательнее ориентироваться на свое самочувствие: плывущее сознание, сонливость и учащенное сердцебиение — это тревожные сигналы отравления. Необходимо как можно скорее покинуть помещение и выйти на свежий воздух. Также важно постоянно контролировать исправность газового, печного оборудования и вытяжной вентиляции.