Допрос Порошенко начался в ГБР

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по вопросу назначения судей в период его нахождения у власти проходит в пятницу, 28 февраля, в Государственном бюро расследований (ГБР) страны.

Перед тем как зайти в здание, бывший лидер государства выступил перед своими сторонниками на стихийном митинге, сообщает телеканал «Звезда». Он назвал фарсом и политическим преследованием со стороны действующего президента страны Владимира Зеленского обвинения против своей персоны. Также он подчеркнул, что пришел на допрос сам. При этом политик не упомянул о том, что в ином случае его разрешено было доставить в ГБР принудительно.

Накануне лидер партии «Европейская солидарность» сообщил, что прибудет 28 февраля на допрос в ГБР, несмотря на якобы политически мотивированное преследование.

На данный момент Порошенко фигурирует по меньшей мере в 13 уголовных делах. Он подозревается в отмывании средств, превышении полномочий и госизмене. В последнем случае речь идет о приказе отправить три военных корабля в российские воды и использовании их задержания в качестве повода для введения военного положения.

10 декабря 2019 года Госбюро Украины возбудило уголовное дело против Порошенко по факту государственной измены при подписании им Минских соглашений. В ноябре сообщалось, что бывший президент Украины не появлялся на допросах 20 раз и не прошел проверку на полиграфе.