Четыре города РФ попали в списки лучших туристических маршрутов мира

Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Сочи вошли в список лучших туристических направлений Европы и мира 2020 года, составленный пользователями TripAdvisor. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу, 28 февраля.

В рейтинге 35 самых популярных направлений Санкт-Петербург занял 21-е место, Москва — 26-е и Сочи — 30-е. В первой пятерке — Лондон, Париж, греческий остров Крит, Рим и итальянский остров Сицилия.

Москва заняла 25-ю строчку в рейтинге самых модных туристических направлений мира. В первой пятерке — индийский Кочин, филиппинский Лусон, португальский Порту, а также бразильские Порту-Сегуру и Грамаду.

Калининград вышел на первое место в категории самых развивающихся направлений для путешествий и победил в номинации «Выбор туристов: Лучшее направление –2020».

«Развивающиеся направления — это направления будущего. Они не у всех на слуху, но в следующем году все только о них и будут говорить. Опытные же путешественники выбирают их сейчас», — приводит пресс-служба АТОР слова участников категории, в которой лидирует Калининград.

В первую тройку этой номинации также вошли албанский Саранда и ливанский Бейрут.

В конце декабря 2019 года Ростуризм заявил об ожидании 20% роста турпотока в Крым после запуска железнодорожного сообщения с полуостровом. С 25 декабря существует два железнодорожных направления в Крым и обратно: Москва – Симферополь – Москва и Санкт-Петербург – Севастополь – Санкт-Петербург.