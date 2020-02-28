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Учет амурских тигров завершен в заповеднике «Бастак»

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Учет амурских тигров в заповеднике «Бастак» провели с участием натуралистов из Швейцарии. Были обследованы бассейны рек Бастак, Икура, Кирга, Большой Сореннак. С 3 по 22 февраля отмечены два тигра – один самец и одна самка.

Исследователи отметили наличие в заповеднике свежих следов тигров и копытных животных, а также благоприятной среды для их обитания. Швейцарцы готовы вернуться летом для продолжения изучения территории, сообщает ИА ЕАОMedia.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. Животное занесено в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в России составляла 580–600 особей. Ожидается, что следующий учет тигров на Дальнем Востоке проведут зимой 2021–2022 годов.

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