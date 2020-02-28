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Более 1 тыс. памятников героям ВОВ отремонтируют в Нижегородской области

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В Нижегородской области депутаты поддержали финансирование ремонта памятников героям Великой Отечественной войны. На предоставление субсидий районам в региональном бюджете заложили около 200 млн рублей.

В 50 районах Нижегородской области планируют привести в порядок 1005 памятников и мемориалов. Предполагается, что все работы будут завершены 6 мая. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Губернатор Глеб Никитин призвал руководство муниципалитетов ответственно отнестись к проведению ремонта, так как времени на реставрационные работы остается мало.

Ранее сообщалось, что все памятники и воинские захоронения планируют привести в порядок ко Дню Победы в Курской области. На эти цели направят более 30 млн рублей.

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