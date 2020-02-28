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Число ищущих пропавших в море в Сочи подростков увеличилось до 311

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Фото: РИА Новости
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Уже 311 человек ищут двух подростков, которых унесло в море в Сочи, поиск начался и в Туапсинском районе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию курорта в пятницу, 28 февраля.

Поисково-спасательную операцию проводят в районе береговой линии от Магри до Псоу протяженностью 149 километров. В ней задействованы в том числе 34 единицы техники. «Кроме того, казачьи дружины ведут поиск на участке Туапсинского района», — приводит агентство слова начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадима Снегирева.

Отмечается, что ранее детей искали 260 человек.

По прогнозам синоптиков, которые приводит сайт администрации Туапсе, в пятницу в Сочи пройдут ливни, усилится ветер до 10–15 м/с, возможен резкий подъем уровня воды в реках.

Вечером 25 февраля два 14-летних школьника решили перейти вброд реку Псезуапсе в сочинском поселке Лазаревское. В итоге их смыло в море. Очевидцы сообщили о произошедшем в МЧС. Организованные поиски детей осложнилась штормом в море, из-за которого фактически для спасательной операции была доступна только прибрежная полоса.

К поиску ребят 26 февраля, кроме спасателей и волонтеров, привлекли дрон от МЧС Краснодарского края. Также детей ищут при помощи беспилотника Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС.

Следственный комитет России организовал доследственную проверку в связи с исчезновением детей. Председатель ведомства Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СКР в Сочи для поиска школьников.

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