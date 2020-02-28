Посол Сирии в Китае обвинил Эрдогана в эскалации конфликта в Идлибе

Сирийский посол в Китае Имад Мустафа считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разжигает конфликт в арабской республике и пытается втянуть в боестолкновения Запад.

«Если США и НАТО присоединятся к Турции в этой операции, это только приведет к дальнейшему разжиганию текущего конфликта. Эрдоган отчаянно пытается втянуть США и Западную Европу в крупный мировой конфликт в Сирии, надеясь, что он, в конце концов, сможет воплотить свою иллюзорную фантазию об Исламском Халифате, несмотря на цену», — цитирует дипломата Мустафа «РИА Новости».

Кроме того, он считает, что решение Турции пропускать сирийских беженцев в Европу — это шантаж. Однако в Турецкой правящей партии справедливости и развития считают, что просто не в силах сдерживать большой поток людей из Сирии. Между тем агентство Reuters предполагает, что такой расклад Эрдоган способен использовать в качестве козыря в переговорах с европейскими лидерами. В частности, турецкий лидер требует от Брюсселя признать операцию «Источник мира», которая проводилась в октябре 2019 года, военной, а не трактовать это как вооруженное вторжение в Сирию со стороны Анкары.

«Эрдоган потерял всяческие сдержки и противовесы и пытается шантажировать Европу, открыв путь из Турции в Европу сирийским беженцам, пока его наемники в Сирии блокируют любой безопасный проход, открытый сирийским правительством для людей Идлиба, чтобы они могли попасть в безопасные зоны в Сирии», — добавил Мустафа.

Обстановка в регионе обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные.

28 февраля стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэаскалации провалились. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь, представители Минобороны РФ заявили, что Анкара продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников. На текущий момент президенты России и Турции обсудили ситуацию в Сирии по телефону.