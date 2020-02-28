Вассерман ответил на критику американского писателя в адрес Достоевского

Российский интеллектуал, публицист и политолог Анатолий Вассерман ответил на грубую критику американского писателя Джеймса Эллроя в адрес романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Об этом 28 февраля сообщает «Федеральное агентство новостей».

Высказывание американца напомнили Вассерману реакцию актрисы Фаины Раневской на отзыв кого-то из представителей светского общества о Моне Лизе Леонардо да Винчи, которую привезли в Пушкинский музей Москвы в 1974 году. Человек тогда заявил, что картина не произвела на него впечатление. Раневская же заметила, что «эта дама в течение многих веков на таких людей производила впечатление, что теперь она сама вправе выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого — нет».

Сам Вассерман отметил, что «Достоевский нравится далеко не всем» и сам он читает его произведения «с изрядным трудом», но это его проблема, а не автора.

«Он, что называется, не мой автор. Но я понимаю, что «не мой» еще не означает — плохой. Есть миллионы людей, считающие книги Достоевского шедеврами. Более того, среди этих миллионов есть сотни тысяч людей, способных объяснить, почему Достоевский им так нравится», — заявил публицист.

В этой связи, подчеркнул Вассерман, считать Достоевского плохим автором неприемлемо.

«Это далеко не то, что могло бы лично мне всерьез понравиться. Но это моя персональная проблема, а не проблема Достоевского», — подчеркнул Вассерман. Он добавил, что, если Эллрою не понравился автор, это «не проблема русского классика».

Ранее 28 февраля сообщалось, что американский писатель, автор детективов Джеймс Эллрой грубо раскритиковал роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» в интервью испанской газете. По его словам, он несколько раз начинал читать роман, но так и не смог закончить, что повлияло на его мнение о книге.