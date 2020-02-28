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Два случая бешенства выявили в Тверской области

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В Тверской области выявлено два новых случая бешенства. Заболевание обнаружили у диких лис.

По данным Россельхознадзора, самец был убит на территории придомового участка на набережной Тургенева в Кашине. Несколькими днями позже лисицу заметили и убили возле жилого дома в деревне Пестриково. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Информация о фактах бешенства передана в соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в Кашине лиса бродила по улицам и бросалась на людей. Животное успело укусить нескольких человек. В итоге лису задушили собаки. В ходе лабораторной экспертизы установлено, что зверь болел бешенством. Всем пострадавшим были сделаны прививки.

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