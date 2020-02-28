Американский автор детективов раскритиковал «Преступление и наказание»

Американский писатель, автор детективов Джеймс Эллрой признался, что несколько раз начинал читать роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», но так и не смог закончить, что повлияло на его мнение о книге. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais.

«Всякий раз, как я начинаю эту книгу, всё заканчивается тем, что я думаю: «О, чувак, нет. Не могу читать это русское говно. Это не для меня», — заявил Эллрой.

Джеймс Эллрой известен как автор детективных романов «Черная орхидея», «Секреты Лос-Анджелеса», «Американский таблоид» и других, пишет «Газета.ру». По некоторым из его произведений были сняты фильмы, пишет НСН.

Роман «Преступление и наказание» Достоевский написал в 1865–1866 годах. Впервые произведение публиковалось в журнале «Русский вестник» в 1866 году. Тогда против книги выступили лучшие критики того времени: Николай Страхов, Дмитрий Писарев, Николай Ахшарумов.

Роман был переведен на французский, английский, немецкий, итальянский, испанский и другие языки, отмечает телеканал «360».

В октябре 2019 года сообщалось, что многофункциональный музейный комплекс «Московский дом Достоевского» откроют в столице к 2021 году в честь 200-летнего юбилея писателя.