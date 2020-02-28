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Исторический температурный рекорд побит в Саратовской области

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Аномально высокая температура наблюдается в Саратовской области. Синоптики сообщили об установлении нового температурного рекорда за всю историю наблюдений.

По данным специалистов, 27 февраля воздух прогрелся до +8,2 градуса. Прежний рекорд для конца февраля держался с 1990 года, когда температура поднялась до +7,3 градуса. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

При этом синоптики уточняют, что накануне в Новоузенском и Алгайском районах столбики термометров максимально поднимались до +11,2 градуса.

Согласно прогнозам, в выходные в регионе ожидается аномально теплая погода, отклонение от климатической нормы может достигнуть 10 градусов. При этом в Саратовской области ожидается южный ветер с порывами до 15 м/с. Осадки возможны только в субботу.

Ранее сообщалось, что Росгидромет спрогнозировал аномально теплую погоду в марте во многих регионах России.

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