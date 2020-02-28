Ураганный ветер повалил десятки деревьев в Симферополе

В Симферополе сильный ветер поломал деревья. Аварийные бригады проводят спил деревьев и поломанных веток.

Ураганный ветер наблюдался в городе 27 февраля. Из-за ветра была повреждена крыша здания Научно-исследовательского института сельского хозяйства на улице Киевской. Конструкция обрушилась на землю и повредила несколько автомобилей. Кроме того, ветер сорвал крышу здания на улице Элеваторной. Кровля упала на автобусную остановку.

Кроме того, ураган повредил десятки деревьев, которые стали аварийными и представляли опасность для горожан. Об этом сообщает ИА «Крыминформ». Бригады бюджетного учреждения «Город» уже спилили два дерева, а также устраняют аварийные ветки и убирают поваленные деревья с улиц.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра и ухудшения погодных условий в Севастополе было приостановлено движение паромов.