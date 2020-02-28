Boeing с треснувшим лобовым стеклом приземлился во Внуково

Пассажирский Boeing 777 с треснувшим лобовым стеклом успешно приземлился в московском аэропорту Внуково.

По словам источника «Известий», никто не пострадал. Собеседник «РИА Новости» отметил, что на борту находилось 190 пассажиров и 14 членов экипажа.

Ранее в этот же день сообщалось, что данный самолет выполнял рейс Москва–Бангкок и в полете возникли технические проблемы, из-за которых капитан воздушного судна запросил аварийную посадку.

18 февраля самолет SSJ-100 сел во Внуково после сообщений о неисправности. Проблемы возникли с системой кондиционирования и передней стойкой шасси.