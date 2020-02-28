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Увеличение регионального маткапитала одобрили в Челябинской области

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В Челябинской области сумма регионального материнского капитала вырастет с 63 тыс. до 100 тыс. рублей. Соответствующее решение одобрили депутаты областного заксобрания.

Для увеличения размера выплат парламент заложил дополнительные расходы в бюджет. На программу регионального маткапитала направлены еще 309,3 млн рублей, пишет сайт 1obl.ru.

Выплату смогут получить те семьи, где доход на одного человека менее двух прожиточных минимумов. Назначают поддержку после рождения третьего и последующих детей.

Инициатива увеличения материнского капитала в Челябинской области принадлежит губернатору региона Алексею Текслеру.

20 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента России Владимира Путина. Поправки коснутся семей, в которых дети родились после 1 января 2020 года. 26 февраля закон одобрил Совет Федерации.

Закон продлевает действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. 466 617 рублей будут выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей.

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