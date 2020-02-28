Харитонов посетовал на лишний вес

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Сергей Харитонов в беседе с журналистом Александром Лютиковым рассказал о своей физической форме.

Он признался, что у него есть проблемы с лишним весом и на прошедшем бою с бразильским спортсменом Фернандо Родригесом боец весил на 10 кг больше, чем «обычно бьется».

«Я после травмы набрал, и мне форма, в которой я сейчас нахожусь, очень не нравится. Как бы я пресс ни качал, пузо всё равно болтается. Я самокритичен очень. Выхожу на бой, у меня брюхо болтается, и понимаю, что не в стопроцентной форме. Я хорошо дышал, хорошо спарринговал, я работал, тренировался, но после травмы за такой промежуток времени было невозможно избавиться от лишнего веса», — сказал спортсмен в интервью, опубликованном на YouTube 27 февраля.

Харитонов отметил, что не мог заниматься бегом, поэтому только плавал в бассейне и ездил на велотренажере, чтобы не напрягать колено.

Поединок за чемпионский пояс в весовой категории свыше 110 кг по версии WTKF состоялся поздно вечером 23 февраля. Судьи признали победу Харитонова, который после серии мощных ударов отправил в нокаут бразильца в первые секунды второго раунда. Отметим, что россиянин в беседе с изданием рассказывал о своих секретах победы над бразильским бойцом, удивившись быстрому поражению противника.

24 февраля бразильский боец выразил желание провести матч-реванш с Харитоновым.

39-летний российский спортсмен Сергей Харитонов является известным профессиональным бойцом в MMA и обладателем бронзовой награды на Гран-при Pride Fighting Championships. На момент нынешней встречи с Родригесом в активе россиянина было 38 поединков, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений на турнирах по смешанным единоборствам.