Всероссийский фортепианный конкурс состоится в Тамбове

В Тамбове 18 марта начнется II Всероссийский фортепианный конкурс имени Мержанова. Возможность продемонстрировать свое мастерство получат учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств Тамбова и Тамбовской области.

В конкурсе будет две номинации: «Фортепиано — солисты» и «Фортепиано — ансамбли». Участников разобьют по возрасту: до восьми лет, с девяти до 10 лет, с 11 до 12 лет и с 13 до 16 лет.

Для выступления необходимо подготовить два или три разнохарактерных произведения. Жюри оценит исполнение конкурсантов по 10-балльной системе. При этом будут учитываться музыкальность, художественная трактовка произведения, сложность репертуара, артистичность, технические возможности исполнения ансамблем.

Конкурс продлится до 24 марта, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».