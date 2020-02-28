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Всероссийский фортепианный конкурс состоится в Тамбове

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В Тамбове 18 марта начнется II Всероссийский фортепианный конкурс имени Мержанова. Возможность продемонстрировать свое мастерство получат учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств Тамбова и Тамбовской области.

В конкурсе будет две номинации: «Фортепиано — солисты» и «Фортепиано — ансамбли». Участников разобьют по возрасту: до восьми лет, с девяти до 10 лет, с 11 до 12 лет и с 13 до 16 лет.

Для выступления необходимо подготовить два или три разнохарактерных произведения. Жюри оценит исполнение конкурсантов по 10-балльной системе. При этом будут учитываться музыкальность, художественная трактовка произведения, сложность репертуара, артистичность, технические возможности исполнения ансамблем.

Конкурс продлится до 24 марта, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

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