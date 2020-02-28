Один ребенок погиб и двое пострадали в ДТП в Томской области

В Томской области проводится проверка по факту аварии, в результате которой погибла десятилетняя девочка. Двое детей и две женщины доставлены в больницу.

Авария произошла на трассе Томск–Колпашево на территории Кривошеинского района. По данным госавтоинспекции, 31-летняя женщина, управляя автомобилем Suzuki Liana, допустила выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем Volga Siber. В результате ДТП десятилетняя пассажирка иномарки скончалась на месте. Женщина-пассажир Volga, водитель Suzuki и две девочки двух и шести лет доставлены в больницу, сообщает РИА «Томск».

В ГИБДД уточнили, что пострадавшие дети находились в специальных удерживающих устройствах. Погибшая девочка была пристегнута штатным ремнем безопасности.

27 февраля сообщалось о ДТП в Ижевске, в результате которого пострадали пять человек. Водитель автомобиля «ВАЗ» допустил выезд на встречную полосу и врезался в автомобиль Subaru.