Тело пропавшего на Вологодчине мальчика обнаружили в канализационном септике

В поселке Кадуй в Вологодской области обнаружили тело семилетнего мальчика, который пропал по дороге из школы. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ИА FlashNord в СУ СКР по региону, 27 февраля в 14:50 мальчик вышел из школы, но к вечеру дома не появился. Мама школьника обратилась в полицию, были организованы поиски, к которым также присоединились местные жители. Около 21:15 один из них обнаружил тело ребенка.

По информации СК, мужчина осматривал придомовую территорию и заметил цепочку детских следов, оборвавшуюся около его собственного септика. Крышка оказалась перевернута, тело мальчика находилось внутри.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства трагедии устанавливаются, назначен ряд экспертиз.