В Минобороны раскрыли обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

Турецкие военные, которые попали под обстрел российской авиации 27 февраля, находились в отрядах боевиков, проводивших наступление. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило Минобороны России.

Согласно координатам, которые турецкая сторона передала российскому Центру примирения, турецких военных не должно было быть в районе обстрела. Там, где, согласно официальным сведениям, находились представители вооруженных сил Турции, авиация не применялась.

В министерстве также подчеркнули, что после получения данных о пострадавших представителях турецкой армии, были приняты меры, чтобы сирийская сторона полностью прекратила огонь. Получивших ранения военных эвакуировали в Турцию, пишет «Газета.ру».

Ранее, 28 февраля, губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что турецкие военнослужащие попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб. По меньшей мере 33 солдата погибли.

По итогам экстренного совещания у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на котором обсуждалась ситуация, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара решила считать лояльные президенту Сирии Башару Асаду силы «вражескими целями». Он также пообещал, что виновные в гибели турецких солдат в Сирии заплатят самую высокую цену.

26 февраля между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе. Он потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

Представители Минобороны РФ в свою очередь заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.