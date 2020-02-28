Младенца госпитализировали после избиения матерью под Тулой

В Чернском районе Тульской области госпитализировали четырехмесячного младенца. Его избила мать. 28-летняя местная жительница четыре раза ударила своего ребенка кулаком по голове.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля. Сейчас ребенком занимаются врачи, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего». Другие подробности случившегося «Тульские известия» не приводят.