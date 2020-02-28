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Энергетики перешли на усиленный режим из-за снега в Псковской области

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Энергетики работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области. Бригады задействованы в устранении локальных технических нарушений.

Большое количество осадков выпало в регионе 27 февраля. Из-за налипания снега на провода местами происходили обрывы линий электропередач. В ночные часы специалисты производили переподключения потребителей. Для обеспечения населения электричеством задействовано 15 генераторов различной мощности, сообщает Псковское агентство информации.

Энергетики напоминают, что нельзя приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 м, а также самостоятельно пытаться восстановить электроснабжение.

По данным синоптиков, максимальное число осадков выпало в Опочке – около 16 мм. Это сравнимо с половиной месячной нормы. В Пушкинских Горах и Пскове выпало около 14 мм осадков.

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