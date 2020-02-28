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Более 27 т опасных продуктов не пустили в Оренбургскую область

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В Оренбургскую область из Казахстана и Киргизии в период с 17 по 26 февраля шесть раз пытались ввезти продукты сомнительного качества. На пограничных пунктах Теплое и Сагарчин задержано за эти дни более 27 т продуктов. Проверки проводили пограничники совместно с сотрудниками регионального Россельхознадзора.

Как уточняет РИА «Оренбуржье», среди продуктов, которые не пустили на территорию России, было около 23 т овощей и фруктов без фитосанитарного сертификата. Речь идет об огурцах, репчатом луке и сухофруктах. Также запретили провоз 500 саженцев роз и 30 кг шелухи грецкого ореха. Из Киргизии пытались провезти 5 т кисломолочных продуктов, у которых не было ветеринарного сертификата. Перевозчики не смогли подтвердить качество товара.

Через пункт пропуска Светлый не пропустили 3,5 т охлажденной рыбы. У груза также не было ветеринарного сертификата и маркировки. К тому же рыба оказалась испорченной. Ее уничтожили. Перевозчика привлекли к административной ответственности.

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