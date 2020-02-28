Скончался главный конструктор самолета Су-34 Роллан Мартиросов

Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов скончался. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил ТАСС источник в авиационно-строительной отрасли.

«К сожалению, вчера на 84-м году жизни умер Роллан Гургенович Мартиросов», — сказал он.

Роллан Мартиросов родился 6 октября 1935 года в Москве. Он окончил Московский авиационный институт в 1959 году и начал работу в Министерстве авиационной промышленности СССР, где возглавил разработку вертикально взлетающего бомбардировщика. В 1991 году стал главным конструктором истребителя Су-34.

Мартиросов — обладатель звания Героя Труда России, награжден Орденом Дружбы, Орденом Александра Невского, а также он почетный авиастроитель СССР.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов в любое время суток при любых погодных условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух–поверхность» и «воздух–воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета достигает 4 тыс. км, максимальная скорость составляет 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 т.