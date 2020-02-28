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Два фрегата РФ с ракетами «Калибр» начали движение к берегам Сирии

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Два военных судна Черноморского флота России, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр-НК», начали движение через турецкие проливы к Средиземному морю, сообщил в пятницу, 28 февраля, официальный представитель флота Алексей Рулев.

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«Два фрегата Черноморского флота начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные высокоточным оружием — ракетным комплексом «Калибр-НК», — приводит слова Рулева «Интерфакс».

В настоящий момент корабли осуществляют плановый переход из Севастополя, чтобы войти в состав постоянной группы Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море. Во время перехода в Черном море они выполнили комплекс боевых учений.

Фрегат «Адмирал Эссен», относящийся к этой же серии, выполняет задачи ВМФ России в Средиземном море с конца 2019 года.

Фрегат «Адмирал Макаров» был заложен на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде 29 февраля 2012 года. Впервые его на воду спустили в 2015 году. Это уже третье судно в серии сторожевых кораблей проекта, построенных на заводе по заказу Министерства обороны РФ. Первые два корабля серии «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» были сданы ВМФ РФ 11 марта и 7 июня 2016 года.

«Калибр» — семейство российских передовых крылатых ракет, разработанных конструкторским бюро «Новатор» (входит в «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»).

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