Все нефтяные компании Казахстана получили компенсацию от «Транснефти»

Все казахстанские нефтяные компании, продукция которых была загрязнена в системе магистральных нефтепроводов «Транснефти», получили компенсацию. Об этом сообщается на сайте казахстанской нефтепроводной компании «КазТрансОйл» в пятницу, 28 февраля.

Отмечается, что последняя компания получила компенсацию 27 февраля.

«Все 38 казахстанских грузоотправителей в рамках подписанных соглашений между ПАО «Транснефть» и АО «КазТрансОйл», выступающих от имени казахстанских нефтяных компаний в вопросе возмещения затрат за отгрузку около 699 тыс. т некондиционной нефти в порту Усть-Луга, получили выплаты», — сказано в сообщении.

Также на сайте отмечается, что в апреле-мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов «Транснефть» «сложилась чрезвычайная ситуация» из-за наличия в транспортируемой нефти высоких концентраций хлорорганических соединений. Из-за этого ее пришлось отгрузить на танкеры в порту Усть-Луга.



30 декабря «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» подписали заключительные соглашения о выплате компенсаций за некондиционную нефть в рамках урегулирования инцидента с загрязнением нефти в системе магистрального нефтепровода «Дружба».

Ухудшение качества нефти в «Дружбе» обнаружил Минск 19 апреля 2019 года. В том же месяце Белоруссия прекратила прием сырья из России. Следствие установило, что загрязнение совершили умышленно.

Позже сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти. Фигурантами дела о хищении этого вида топлива и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число возросло до 13. Обвиняемые организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Желая скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

«Транснефть» назвала инцидент с загрязнением нефти неприятным исключением. Вице-президент компании Сергей Андронов заявил, что делается всё возможное, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Также в компании пообещали тщательней проверять малых недропользователей.

«КазТрансОйл» является национальным оператором Казахстана по магистральному нефтепроводу. Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.