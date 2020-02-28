Прямой эфир

Все нефтяные компании Казахстана получили компенсацию от «Транснефти»

0
Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все казахстанские нефтяные компании, продукция которых была загрязнена в системе магистральных нефтепроводов «Транснефти», получили компенсацию. Об этом сообщается на сайте казахстанской нефтепроводной компании «КазТрансОйл» в пятницу, 28 февраля.

В поисках лекарства: коронавирус обрушил мировой рынок нефти
Арабы рассчитывают резко сократить добычу на экстренной встрече ОПЕК+, но у России может быть другое мнение

Отмечается, что последняя компания получила компенсацию 27 февраля.

«Все 38 казахстанских грузоотправителей в рамках подписанных соглашений между ПАО «Транснефть» и АО «КазТрансОйл», выступающих от имени казахстанских нефтяных компаний в вопросе возмещения затрат за отгрузку около 699 тыс. т некондиционной нефти в порту Усть-Луга, получили выплаты», — сказано в сообщении.

Также на сайте отмечается, что в апреле-мае 2019 года в системе магистральных нефтепроводов «Транснефть» «сложилась чрезвычайная ситуация» из-за наличия в транспортируемой нефти высоких концентраций хлорорганических соединений. Из-за этого ее пришлось отгрузить на танкеры в порту Усть-Луга.

30 декабря «КазТрансОйл» и ПАО «Транснефть» подписали заключительные соглашения о выплате компенсаций за некондиционную нефть в рамках урегулирования инцидента с загрязнением нефти в системе магистрального нефтепровода «Дружба».

Ухудшение качества нефти в «Дружбе» обнаружил Минск 19 апреля 2019 года. В том же месяце Белоруссия прекратила прием сырья из России. Следствие установило, что загрязнение совершили умышленно.

Позже сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти. Фигурантами дела о хищении этого вида топлива и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число возросло до 13. Обвиняемые организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Желая скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

«Транснефть» назвала инцидент с загрязнением нефти неприятным исключением. Вице-президент компании Сергей Андронов заявил, что делается всё возможное, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Также в компании пообещали тщательней проверять малых недропользователей.

«КазТрансОйл» является национальным оператором Казахстана по магистральному нефтепроводу. Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индексы Мосбиржи и РТС показали сильнейшее падение с апреля 2018 года
Претензии покупателей загрязненной российской нефти могут превысить $1 млрд

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020