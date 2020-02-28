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Яхтсмен Крутских завоевал первую в России золотую медаль ЧМ в классе «лазер-радиал»

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Фото: facebook.com/Даниил Крутских
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Спортсмен Даниил Крутских завоевал золотую медаль на чемпионате мира по парусному спорту в классе «лазер-радиал» на соревнованиях в Австралии. Он стал первым россиянином, который победил в этой дисциплине.

На втором месте оказался австралиец Майкл Комптон, а замкнул тройку призеров Ник Плетикос из Словении, сообщается на сайте соревнований.

Ранее лучшим результатом российских спортсменов в этом классе была серебряная награда, которую завоевал Андрей Кирилюк на чемпионате мира 1996 года.

9 февраля сообщалось, что спортсменка Дина Аверина победила в соревнованиях по личному многоборью на Гран-при по художественной гимнастике в Москве, которые прошли во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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