Омские колонии будут поставлять продукты и мебель в местный колледж

Омские учреждения УФСИН заключили госконтракт с торгово-экономическим колледжем Омска на изготовление мебели для столовой и аудиторий. Кроме того, осужденные будут поставлять продукты для столовой этого учебного учреждения: куриные яйца, маргарин и крупы.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», готовность производственных мощностей исправительных учреждений к выполнению заказов подтвердил начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН по региону Алексей Лукашов.

Мебель и товары должны быть поставлены в колледж до июля 2020 года. Общая сумма контрактов превышает 300 тыс. рублей. Для выполнения заказов дополнительно привлекут 20 заключенных. Все задействованные в процессе будут получать зарплату.