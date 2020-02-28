Прямой эфир

Омские колонии будут поставлять продукты и мебель в местный колледж

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Омские учреждения УФСИН заключили госконтракт с торгово-экономическим колледжем Омска на изготовление мебели для столовой и аудиторий. Кроме того, осужденные будут поставлять продукты для столовой этого учебного учреждения: куриные яйца, маргарин и крупы.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», готовность производственных мощностей исправительных учреждений к выполнению заказов подтвердил начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН по региону Алексей Лукашов.

Мебель и товары должны быть поставлены в колледж до июля 2020 года. Общая сумма контрактов превышает 300 тыс. рублей. Для выполнения заказов дополнительно привлекут 20 заключенных. Все задействованные в процессе будут получать зарплату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума обяжет ФСИН уведомлять об освобождении больных заключенных
Число осужденных сократилось в Карелии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020