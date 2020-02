The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время прямого эфира

Участницы популярной американской группы The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время прямой трансляции развлекательной передачи The one show. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Исполнительницы выступали со своим новым треком React, однако, из-за технической ошибки, когда звукорежиссер включил фонограмму, они этого не поняли и пропустили начальные реплики.

Артистки стояли на сцене спиной к зрителям, они сразу обратили внимание, что произошло. Телеведущий Мэтт Бэйкер вмешался в ситуацию и скомандовал начать все сначала. Со второй попытки группе удалось выступить.

В августе 2019 года российский певец Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на фестивале «Новая волна» в Сочи.

Казус с участием народного артиста России произошел на закрытии конкурса с песней «Атлантида». Голос Киркорова раздался из колонок во время проигрыша. После этого певец быстро поднес микрофон к лицу. Казус заметили некоторые зрители, сам певец не растерялся и как ни в чем не бывало продолжил выступление.