Турция начнет консультации с НАТО в связи с гибелью солдат в Идлибе

В пятницу, 28 февраля Турция начнет консультацию с НАТО, поводом послужила гибель 33 солдат турецкой армии в Идлибе. Об этом сообщил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире телеканала CNN Turk.

«Мы рассматриваем это не как нападение… на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной реакции… Не надо забывать, что Турция защищает не только свои границы, но и южные границы НАТО, поэтому эта атака также и на НАТО»,— заявил Челик.

В США также крайне обеспокоены ситуацией с турецкими военными в сирийском Идлибе и выражают поддержку своему союзнику по НАТО и призывают к незамедлительному прекращению наступлений, сообщил РИА представитель госдепартамента.

Представитель внешнеполитического ведомства также пояснил, что власти США контактируют с турецкими властями, «чтобы подтвердить эти события и прояснить ситуацию на земле».

В четверг постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон обратилась к властям Турции с призывом отказаться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в связи со сложившейся ситуацией в Идлибе.

Пресс-служба Госдепартамента США распространила стенограмму ее ответов на вопросы журналистов.

«Мы всячески пытались объяснить нашему союзнику, что мы хотим остаться в альянсе (с ними), что они не могут иметь российскую систему ПРО в самом центре своей страны и при этом обеспечивать взаимодействие с союзниками. Я надеюсь, что президент Эрдоган поймет, что мы являемся союзником их прошлого и будущего, им нужно отказаться от С-400», — приводит слова Хатчисона ТАСС.

С начала февраля обстановка в Идлибе обострилась: 3 февраля при обстреле турецких сил там погибли восемь человек. После этого турецкая сторона заявила о ликвидации 76 военных режима президента Сирии Башара Асада в ответ на обстрел своих солдат.

27 февраля при авиаударах армии Сирии в Идлибе погибли 33 турецких военных, армия Турции начала наносить ответные воздушные и наземные удары по сирийским силам. Представитель правящей партии Турции пообещал, что ответственные за гибель турецких солдат в Сирии и их союзники заплатят самую высокую цену.