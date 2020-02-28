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Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ

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Москва пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Тбилиси компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году, потому что Грузия еще не подготовила механизмы для расчета и распределения компенсаций. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила газета «Ведомости».

Отмечается, что по решению ЕСПЧ грузинские власти должны были подготовить списки пострадавших. Контролировать их действия должен был Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). Однако, как сообщает российская сторона, этого сделано не было.

Окончательный список, по указанию суда, должен был содержать не менее 1,5 тыс. граждан Грузии. В существующем списке, который насчитывает 1795 человек, как минимум 290 граждан, по мнению России, не могут быть признаны пострадавшими.

Только после того, как в Тбилиси приведут в порядок списки, российская сторона сможет выплатить компенсацию.

В министерстве иностранных дел Грузии на запрос газеты не ответили.

Европейский суд по правам человека обязал Москву выплатить €10 млн компенсации 31 января 2019 года. Грузия подала иск к России в марте 2007 года. Поводом стала массовая депортация грузин из России, которая последовала после задержания в Грузии нескольких подозреваемых в шпионаже россиян.

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