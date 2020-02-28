IBU после апелляции вернул бронзу норвежцам в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию норвежской сборной на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии, сообщается на странице организации в Twitter.

Норвежцы в четверг, 27 февраля, финишировали в смешанной эстафете третьими, но затем IBU дисквалифицировал команду после запроса белорусской стороны и отдал бронзу белорусским биатлонистам.

По данным газеты «Прессбол», норвежцы были дисквалифицированы после того, как выяснилось, что один из тренеров команды на последнем круге якобы вытолкнул белоруса Сергея Бочарникова с трассы.

Затем норвежская сторона подала апелляцию.

«После получения протеста апелляционное жюри еще раз рассмотрело всю ситуацию. Приняв во внимание визуальные материалы, а также свидетельские показания, жюри решило принять протест и оставить результаты гонки, которые были зафиксированы на финише», — говорится в заявлении IBU.

Таким образом, белорусы остались на четвертом месте, Норвегия стала бронзовым призером. Вторую позицию заняли биатлонисты из России, а выиграли гонку украинцы.

Чемпионат Европы по биатлону, на котором сильнейшие сборные выступают преимущественно резервными составами, завершится 1 марта.