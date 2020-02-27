Новый очаг АЧС обнаружили в Самарской области

В Самарской области выявлен пятый очаг африканской чумы свиней – на территории национального парка «Самарская Лука». Там нашли девять трупов диких кабанов.

Департамент ветеринарии региона направил в адрес губернатора представление о проведении ограничительных мероприятий, связанных с выявлением нового очага АЧС, отмечает НИА «Самара».

Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней и проводимые мероприятия по недопущению распространения и ликвидации африканской чумы свиней находятся под контролем управления Россельхознадзора по области.