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Тамбовская область освоила субсидии для поликлиник менее чем на 80%

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Субсидии, выделенные Тамбовской области в 2018 году на развитие материально-технической базы детских поликлиник, были освоены менее чем на 80%. Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты РФ.

В качестве причин неполного освоения средств Минздрав России называет проблемы при проведении закупочных процедур, нарушение условий контрактов поставщиками, отсутствие заявок на участие в аукционах, а также экономию средств по результатам проведения закупочных процедур. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Как стало известно в середине января, в Котовске Тамбовской области завершены работы по капитальному ремонту детской поликлиники. Для учреждения приобрели новую медицинскую технику и специальную мебель, в здании обустроена игровая комната. В целях обеспечения безопасности детей смонтирована система видеонаблюдения. Также в поликлинике подключена информационная система.

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