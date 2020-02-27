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Встреча Путина с лидерами фракций Госдумы состоится 5 марта

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Встреча президента России Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы состоится 5 марта, сообщил в четверг, 27 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос журналиста «РИА Новости», планируется ли в графике главы государства подобная встреча, Песков ответил утвердительно.

Ранее Путин пообещал удовлетворить просьбу главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова и устроить встречу всех лидеров фракций Госдумы для обсуждения поправок в Конституцию.

Законопроект о поправках к Конституции президент России внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.

Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. 26 февраля Путин заявил, что количество предложенных поправок достигло 900.

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