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Россияне отказались от походов в бани и бары 23 февраля из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
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В прошедшие февральские выходные россияне реже посещали бары (на 10% по сравнению с празднованием Дня защитника Отечества 2019 года) и бани (на 3,5%). А вот спрос на услуги автомастерских вырос на 30%, говорится в статистике IT-компании «Платформа ОФД», оказавшейся в распоряжении «Известий».

Эксперты говорят, что россиян напугал коронавирус, поэтому многие из них предпочли проводить время не в общественных местах.

Согласно статистике, в 2020 году в праздники с 21 по 24 февраля резко упал спрос на электронику и гаджеты — россияне покупали эти товары на 11% менее активно, чем год назад. Зато средний чек в данной категории оказался на 4% выше, чем в 2019-м, составив 5050 рублей.

Потерпели убытки также рестораны и бары — их посещали на 10% реже, чем в прошлые февральские праздники. Средний чек покупки — 1050 рублей, что на 6% выше, чем в это же время в 2019 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 28 февраля.

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