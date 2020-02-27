В ФНС назвали сумму потерь в случае отмены НДФЛ для бедных

Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) отнимет у бюджета порядка 1,2 трлн рублей. Об этом заявил РБК в четверг, 27 февраля, глава управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Валерий Засько.

Он объяснил это тем, что основные поступления от уплаты НДФЛ приносят граждане с небольшими доходами.

По словам Засько, 93% работающего населения в 2019 году получили не более 1 млн рублей, а почти 65% имели годовой доход от 114 тыс. до 1 млн рублей. Лишь 6,9% имели зарплату более 1 млн рублей. Поэтому, по его мнению, манипуляции с налоговой ставкой выглядят «неконструктивно».

«Если рассуждать оторванно от реальности, то было бы справедливо, если бы богатые облагались более высокими налогами. Но если мы окунемся в действительность и расчеты, то это не совсем так», — сказал Засько.

По словам главы ФНС, при введении некоего необлагаемого минимума автоматически получатся огромные выпадающие доходы, исчисляющиеся триллионами.

Эксперт считает, что увеличить ставку для богатых «как пиар-ход» было бы правильно, но дополнительные доходы будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей — это «копейки», которые «не решат вопросов социальной справедливости».

Идею изменить подход к налогам высказал в сентябре 2019 года глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, существующий профицит бюджета позволяет смягчать налоговую политику «очень точечно». Одним из предложений стало установить для физических лиц минимальный доход, не облагаемый налогом.

17 декабря инициативу поддержал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его мнению, мера позитивно скажется на экономике.

24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможным освобождение от НДФЛ лиц, которые получают зарплату в размере МРОТа. В Кремле тогда заявили об отсутствии позиции по отмене подоходного налога для малоимущих.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, более эффективным инструментом для снижения бедности, чем уменьшение подоходного налога для малоимущих, может стать субсидия. Он объяснил это тем, что очень бедные граждане часто не имеют доходов и зарплат, поэтому изменение ставки НДФЛ на их благосостоянии не скажется.

С 1 января 2020 года МРОТ в России составляет 12 130 рублей. Однако в конце января стало известно, что понятие минимального размера оплаты труда могут убрать из Гражданского кодекса, законопроект разрабатывает Минюст. Его хотят заменить конкретными цифрами выплат.