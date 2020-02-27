ЕС введет новые санкции против Турции за бурение шельфа у Кипра

Евросоюз подготовит новые санкции в отношении Турции за осуществляемые ею буровые работы в исключительной экономической зоне у побережья Кипра. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе.

В черный список физических и юридических лиц в связи с нелегальной буровой деятельностью будут включены еще два человека. О конкретных сроках введения санкций представитель Евросоюза не сообщил.

2 февраля турецкое исследовательское судно Oruc Reis прибыло в район западнее Кипра, где находится исключительная экономическая зона (ИЭЗ).

Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году была провозглашена непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. Переговоры между сторонами о воссоединении острова ведутся безуспешно, очередной их раунд в 2017 году закончился провалом.

Турецкая Республика Северного Кипра занимает северную треть острова Кипр и признана только Турцией. Властью на острове, признанной международным сообществом, является правительство Республики Кипр.

На шельфе Кипра были обнаружены крупные месторождения газа. Анкара, оспаривающая границы ИЭЗ Кипра, направила туда буровое судно «Фатих». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна готова защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

19 января 2020 года официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой сообщил, что Турция начала очередной этап разведки месторождений углеводородов на шельфе Кипра. Для проведения работ к югу от острова уже прибыло буровое судно.