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Порошенко пообещал прийти в пятницу на допрос в Госбюро расследований

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Бывший президент Украины Петр Порошенко прибудет 28 февраля на допрос в Госбюро расследований (ГБР), несмотря на якобы политически мотивированное преследование. Об этом бывший глава государства и лидер партии «Европейская солидарность» сообщил в четверг, 27 февраля, в своем Facebook.

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«Подчеркиваю — завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования — политически мотивированные. Почти год как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим пшиком. Ничего не нашли, и уверен — не найдут. Иначе и быть не может», — написал он на своей странице в соцсети.

Кроме того, бывший украинский лидер подчеркнул, что как президент и как гражданин он всегда придерживался украинских законов.

На данный момент Порошенко фигурирует по меньшей мере в 13 уголовных делах. Он подозревается в отмывании средств, превышении полномочий и госизмене. В последнем случае речь идет о приказе отправить три военных корабля в российские воды и использовании их задержания в качестве повода для введения военного положения.

10 декабря 2019 года Госбюро Украины возбудило уголовное дело против Порошенко по факту государственной измены при подписании им Минских соглашений. В ноябре сообщалось, что бывший президент Украины не появлялся на допросах 20 раз и не прошел проверку на полиграфе.

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