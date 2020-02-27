Порошенко пообещал прийти в пятницу на допрос в Госбюро расследований

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибудет 28 февраля на допрос в Госбюро расследований (ГБР), несмотря на якобы политически мотивированное преследование. Об этом бывший глава государства и лидер партии «Европейская солидарность» сообщил в четверг, 27 февраля, в своем Facebook.

«Подчеркиваю — завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования — политически мотивированные. Почти год как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим пшиком. Ничего не нашли, и уверен — не найдут. Иначе и быть не может», — написал он на своей странице в соцсети.

Кроме того, бывший украинский лидер подчеркнул, что как президент и как гражданин он всегда придерживался украинских законов.

На данный момент Порошенко фигурирует по меньшей мере в 13 уголовных делах. Он подозревается в отмывании средств, превышении полномочий и госизмене. В последнем случае речь идет о приказе отправить три военных корабля в российские воды и использовании их задержания в качестве повода для введения военного положения.

10 декабря 2019 года Госбюро Украины возбудило уголовное дело против Порошенко по факту государственной измены при подписании им Минских соглашений. В ноябре сообщалось, что бывший президент Украины не появлялся на допросах 20 раз и не прошел проверку на полиграфе.