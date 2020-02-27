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Глава Минэкономразвития Украины посоветовал правильный способ чихать

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов дал рекомендации, как правильно чихать, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.

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«Во время чихания прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя… А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться. Ну вы поняли, да? Не той частью тела, которой вы будете контактировать с человеком», — рассказал Милованов во время брифинга по государственной поддержке предприятий, который состоялся 26 февраля. Запись опубликовал телеканал «112 Украина» в Youtube.

На Украине случаев заболевания новым типом коронавируса пока не зафиксировано.

В конце декабря в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной вирусом нового типа (COVID-19). Позже инфекция распространилась и на другие государства. Помимо КНР, вирус наиболее распространен в Италии, Иране и Южной Корее. Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в эти страны, а МИД РФ и Роспотребнадзор посоветовали россиянам воздержаться от поездки туда.

По данным на 27 февраля, всего в мире инфекцией заразились 82 186 человек, выздоровели — 32 906, а умерли — 2804.

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