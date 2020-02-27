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Волочкова отменила выступления в Европе из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова отменила выступления в Италии и Германии из-за угрозы распространения коронавируса, сообщила балерина в четверг, 27 февраля.

Как рассказала Волочкова «Известиям», у нее были намечены гастроли в Италии и Сан-Марино с новой программой «Балерина в зазеркалье цирка», где заняты юные танцовщики и артист Большого театра Ринат Арифуллин.

«Из-за надвигающейся угрозы короновируса я была вынуждена отменить все европейские выступления. В постановке заняты 15 маленьких артистов, и я в первую очередь не хочу рисковать их здоровьем. Надеюсь, когда эпидемия остановится, мы обязательно приедем к нашим европейским поклонникам», — добавила артистка.

17 февраля стало известно, что Волочкова намерена судиться с Большим театром, который не выплачивает ей пенсию. Представители Большого театра заявили, что балерине для оформления пенсии необходимо обратиться не к ним, а в Пенсионный фонд.

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