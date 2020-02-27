Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Ижевске

В Ижевске при столкновении двух легковых автомобилей пострадали пять человек, в том числе двухлетняя девочка. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла на Заречном шоссе. По предварительной информации, 28-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Subaru, которым управлял 37-летний мужчина, пишет ИА «Сусанин».

В результате столкновения различные травмы получили водитель отечественной легковушки, его 21-летняя и двухлетняя пассажирки. Также пострадал водитель иномарки и его 31-летняя пассажирка.

26 февраля президент России Владимир Путин в ходе заседания расширенной коллегии МВД заявил, что качество обучения в автошколах должно находиться под тщательным контролем министерства. Также он потребовал усилить контроль за своевременным оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим на местах аварий и их эвакуацией.