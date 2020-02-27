В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей

3 марта в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Законопроект об ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей»

К участию в пресс-конференции приглашены:

Валентина Иванова, председатель Всероссийского педагогического собрания;

Виктор Смирнов, член Совета Федерации, заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре;

Ирина Волынец, председателя Национального родительского комитета;

Галина Меркулова, председатель Общероссийского профсоюза образования.

Ранее Общероссийский профсоюз образования опубликовал на своем сайте законопроект, предполагающий усиление ответственности за неуважительное отношение по отношению к педагогическим работникам, выражающееся в форме оскорблений и насильственных действий. Так, за унижение чести и достоинства учителя на работе предлагают штраф до пяти тысяч рублей, а за нападение на педагога – до трех лет лишения свободы. Поправки, разработанные Общероссийским профсоюзом учителей, вводят ответственность не только для родителей, но и для должностных и юридических лиц. Для последних штраф за унижение чести и достоинства педагогического работника составит от 100 до 150 тыс. рублей.

В ходе дискуссии в МИЦ «Известия» участники обсудят, что привело к необходимости подобных мер, какова реальная ситуация с оскорблениями и нападениями на учителей и каковы перспективы принятия данного законопроекта.

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